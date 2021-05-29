Удивительный проект офиса создала команда Zemberek Design. Им удалось достичь потрясающего результата.

Интересно Жить рядом с искусством: презентация дизайна холла ЖК ARTHOUSE PARK

В здании площадью 6 тысяч квадратных метров есть все: выставочный зал, личные кабинеты партнеров, офис открытой планировки, столовая для работников компании и волшебные зоны для перговоров и обмена идеями.

Впечатляющий дизайн / Фото Archdaily

Одной из основных целей проекта было приглашение посетителей к своеобразному путеяшествию, которое начинается от входа в здание и тянется к побережью озера целостным и сегментированным потоком.

Уютная рабочая зона / Фото Archdaily

Дизайнеры сделали все возможное, чтобы как гости, так и работники вдохновлялись атмосферой и чувствовали подъем. Бетон в сочетании с зеленью и деревянным интерьером позволили им воплотить эту идею на все 100%.

Смотрите больше фото фантастического офиса: