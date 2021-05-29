Дивовижний проєкт офісу створила команда Zemberek Design. Їм вдалося досягти приголомшливого результату.

Цікаво Жити поруч з мистецтвом: презентація дизайну холу ЖК ARTHOUSE PARK

У будівлі площею 6 тисяч квадратних метрів є все: виставкова зала, особисті кабінети партнерів, офіс відкритого планування, їдальня для працівників компанії та чарівні зони для перговорів та обміну ідеями.

Вражаючий дизайн / Фото Archdaily

Однією з основоположних цілей проекту було запрошення відвідувачів до своєрідної подорожі, яка починається від входу в будівлю і тягнеться до узбережжя озера цілісним та сегментованим потоком.

Затишна робоча зона / Фото Archdaily

Дизайнери зробили все можливе, аби як гості, так і працівники надихалися атмосферою та відчували піднесення. Бетон у поєднанні з зеленню та дерев'яним інтер'єром дозволили їм втілити цю ідею на всі 100%.

Дивіться більше фото фантастичного офісу: