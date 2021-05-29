Работа мечты: Antik Dantel создал офис, который не захочется покидать – удивительные фото

Компания Antik Dantel, которая занимается производством кружева, создала новую штаб-квартиру в Стамбуле. Работников компании можно считать счастливчиками.
Удивительный проект офиса создала команда Zemberek Design. Им удалось достичь потрясающего результата.
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В здании площадью 6 тысяч квадратных метров есть все: выставочный зал, личные кабинеты партнеров, офис открытой планировки, столовая для работников компании и волшебные зоны для перговоров и обмена идеями.
Впечатляющий дизайн / Фото Archdaily
Одной из основных целей проекта было приглашение посетителей к своеобразному путеяшествию, которое начинается от входа в здание и тянется к побережью озера целостным и сегментированным потоком.
Уютная рабочая зона / Фото Archdaily
Дизайнеры сделали все возможное, чтобы как гости, так и работники вдохновлялись атмосферой и чувствовали подъем. Бетон в сочетании с зеленью и деревянным интерьером позволили им воплотить эту идею на все 100%.
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