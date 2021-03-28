Компания Brückner Architekten создала замечательный офис в лесу для Ziegler Group. Новое здание очень экологичное и функциональное.

Новый дом появился посреди лесной поляны. Теперь здесь будет работать центральный офис компании Ziegler. Интересно, что именно здесь, в Верхнем Пфальце, началась успешная история компании.

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Новый офис в лесу построен из дерева. Экологичные материалы соответствуют философии деревообрабатывающей компании.

Уютное пространство / Фото Archdaily

Офис построили в самой высокой точке участка, где пересекаются лес и производственное пространство.

Особенный дизайн здания / Фото Archdaily

Фасад дома создан с деревьев ели, которые имеют 19 метров в высоту. Это придало зданию особенности и акцентирует внимание на деятельности компании.

Использование дерева создает невероятную атмосферу / Фото Archdaily

Новый офис Ziegler – это место, которое вдохновляет на новые свершения и изящные архитектурные решения, которые вызывают эстетический восторг.