Новую набережную начнут строить в 2021 году после одобрения комитетом развития в Мельбурне. Разработкой занимались три архитекторские компании, а сам проект расположен вдоль реки Марибирнонг.

Комплекс проектировали в соответствии с потребностями населения, именно поэтому здесь и торговый, жилой, коммерческий и общественный пространства, об этом пишет профильное издание об архитектуре и дизайн – Archdaily.

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Участок занимает пять земельных участков в Западном Мельбурне. Новая разработка будет охватывать пешеходные дорожки, 800 метров велосипедных дорожек, а также зеленую дорожку, которая будет соединять реку и станцию Южный Кенсингтон.

Набережная будет охватывать не только общественные пространства / Фото Archdaily

Этот проект позволит создать около 500 рабочих мест в течение следующих пяти лет благодаря процессу проектирования и строительства,

– поделились дизайнеры.

На набережную можно доехать и на собственном авто – о комфортных маршрутах к месту отдыха также позаботились.

Город, где в планах построить многофункциональную набережную на карте:

Строительство продлится в четыре этапа – первый должен завершиться в конце 2023 года, а полностью подготовить комплекс строители должны к 2026 году.