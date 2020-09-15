Працюючи відпочивати – проєкт багатофункціональної набережної у Австралії: фото та карта
Нову набережну розпочнуть будувати у 2021 році після схвалення комітетом розвитку у Мельбурні. Розробкою займались три архітекторські компанії, а сам проєкт розташований уздовж річки Марібирнонг.
Комплекс проєктували відповідно до потреб населення, саме тому тут і торговельний, житловий, комерційний та громадський простори, про це пише профільне видання про архітектуру та дизайн – Archdaily.
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Ділянка займає п'ять земельних ділянок у Західному Мельбурні. Нова розробка охоплюватиме пішохідні доріжки, 800 метрів велосипедних доріжок, а також зелену доріжку, яка сполучатиме річку та станцію Південний Кенсінгтон.
Набережна охоплюватиме не тільки громадські простори / Фото Archdaily
На набережну можна доїхати і на власному авто – про комфортні маршрути до місця відпочинку також подбали.
Місто, де в планах побудувати багатофункціональну набережну на карті:
Будівництво триватиме у чотири етапи – перший повинен завершитись наприкінці 2023 року, а повністю підготували комплекс будівельники повинні до 2026 року.