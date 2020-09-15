Нову набережну розпочнуть будувати у 2021 році після схвалення комітетом розвитку у Мельбурні. Розробкою займались три архітекторські компанії, а сам проєкт розташований уздовж річки Марібирнонг.

Комплекс проєктували відповідно до потреб населення, саме тому тут і торговельний, житловий, комерційний та громадський простори, про це пише профільне видання про архітектуру та дизайн – Archdaily.

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Ділянка займає п'ять земельних ділянок у Західному Мельбурні. Нова розробка охоплюватиме пішохідні доріжки, 800 метрів велосипедних доріжок, а також зелену доріжку, яка сполучатиме річку та станцію Південний Кенсінгтон.



Набережна охоплюватиме не тільки громадські простори / Фото Archdaily

Цей проєкт дозволить створити близько 500 робочих місць протягом наступних п’яти років завдяки процесу проєктування та будівництву,

– поділились дизайнери.

На набережну можна доїхати і на власному авто – про комфортні маршрути до місця відпочинку також подбали.

Місто, де в планах побудувати багатофункціональну набережну на карті:

Будівництво триватиме у чотири етапи – перший повинен завершитись наприкінці 2023 року, а повністю підготували комплекс будівельники повинні до 2026 року.