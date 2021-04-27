Небольшой дом построен вблизи Пуертечилло – знаменитого пляжа, который облюбовали серфингисты.

Кстати Каюты на вершине скалы: фантастический отель в диких горах Кубы

Угловая форма кабины предоставляет гостям возможность постоянно наслаждаться видом на Тихий океан.

Замечательные вечера вблизи океана / Фото Dezeen

Также пришлось расчистить растительность на участке, ведь приоритетным для владельцев был именно вид из окна.

Атмофсера релакса / Фото Dezeen

Каюта имеет площадь в 57 квадратных метров. Здесь есть кухня, гостиная, спальня и небольшая ванная комната – идеальный приют на уикенд.

Неторопливый отдых / Фото Dezeen

Это сооружение – отличный бюджетный выбор отдыха от работы и наслаждения природными пейзажами.