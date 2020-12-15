Фанаты сериала "Остаться в живых", которые имеют большие деньги, могут побороться за знаменитый дом с невероятной территорией, в котором проходил съемочный процесс нескольких сезонов.

Усадьба-ранчо на Гавайях, где проходили съемки первого и второго сезонов культового сериала "Остаться в живых", выставлена на продажу, информирует The New York Post.

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Цена за дом составляет 45 миллионов долларов. Впрочем, вместе с домом покупатель получит и 2700 акров земли, на которых можно построить все что угодно. Загнутый на северном побережье Оаху, в городе Ваялуа, этот участок – самый большой на острове.

Территория в ранчо просто огромная / Фото The NY Post

Помещение, известное как Диллингемське ранчо, имеет площадку для игры в поло, конный центр и большую рощу кокосовых пальм рядом с домом. Ранчо имеет богатую историю съемок, которая берет свое начало в 1965 году, его первой звездой была Ева Габор. В этом доме останавливался даже принц Уэльский.

Диллингемське ранчо радостно приветствует гостей /Фото The NY Post

Инвесторам советуют рассматривать это ранчо как возможность заработка. Здесь можно проводить свадьбы или снимать дальнейшие кинопроекты.

Здесь жили звезды сериала "Остаться в живых" / Фото The NY Post

Кроме того, здесь богатое сельскохозяйственное угодье, а конный спорт, поле для гольфа и великолепное расположение могут стать аргументами для именитых гостей.

Владения здесь просто великолепные / Фото The NY Post

Ранчо Диллингем – это прекрасная возможность для инвесторов создать райский уголок на Гавайях, где знаменитости будут находить покой и отдых от шумного мира.