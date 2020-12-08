Таунхаусы-близнецы – это отличное решение для больших семей, стремящихся грамотно и экономно построить уютное жилье. Подробнее об интересной идеи из Калифорнии – в материале.

Элегантное жилье для нескольких семей расположено в типичном районе калифорнийского Мельбурна. Комплекс с двумя фасадами – это красивый и доступный способ грамотно обыграть пространство, информирует Dwell.

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Чтобы наполнить основные жилые помещения дневным светом, архитекторы вывели второй этаж сзади. Так лучи света имеют максимальную возможность проникать через окна.

Современный фасад нового дома в Мельбурне / Фото Dwell

В переводе таунхаус – городской дом. Это комплекс, особенностью которого являются многоуровневые апартаменты, внешний вид которых соответствует одному архитектурному стилю. В данном проекте на одном участке должны разместиться молодая пара и их родственники. Решение – два дома с одинаковым фасадом.

Каждый дом является автономной системой и предназначен для проживания в нем одной семьи. Он имеет индивидуальный вход и небольшой земельный участок. Таунхаус – это отличный способ проживания на одной территории нескольких поколений.