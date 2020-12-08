Таунхауси-близнюки – це чудове рішення для великих сімей, які прагнуть грамотно та економно побудувати затишне житло. Детальніше про цікаву ідею з Каліфорнії – у матеріалі.

Елегантне житло для кількох сімей розташоване в типовому районі каліфорнійського Мельбурна. Комплекс із двома фасадами – це красивий та доступний спосіб грамотно обіграти простір, інформує Dwell.

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Щоб наповнити основні житлові приміщення денним світлом, архітектори вивели другий поверх ззаду. Так промені світла мають максимальну можливість проникати через вікна.

Сучасний фасад нового будинку у Мельбурні / Фото Dwell

У перекладі таунхаус – міський будинок. Це комплекс, особливістю якого є багаторівневі апартаменти, зовнішній вигляд яких відповідає єдиному архітектурному стилю. У даному проєкті на одні ділянці мали розмітитися молода пара та їхні родичі. Вирішення – два будинки з однаковим фасадом.

Кожен будинок є автономною системою і призначений для проживання в ньому однієї сім'ї. Він має індивідуальний вхід та невелику земельну ділянку. Таунхаус – це чудовий спосіб проживання на одній території кількох поколінь.