Комплекс депо метро Changzhen находится в районе Гуанмин в городе Шэньчжэнь – это офис для работников на линии метро. Дизайн здания должен был сочетаться с культурой метро и будущим современного города.

Целью проекта является интерпретация культуры метро, улучшение и демонстрация культурного имиджа метро Шэньчжэня. Об этом сообщает издание Archdaily.

Читайте также: Здесь можно ходить голым: в Эквадоре разработали миниатюрный дом в стиле лофт - фото

Архитектурная форма подчеркивает упорядоченную красоту горизонтальных линий для достижения визуально приятного эффекта. В то время как фасад здания использует белые алюминиевые панели и ультрабелая стеклянные шторы, чтобы показать скорость метро и добавляет современного смысла.



Транспортное депо поражает своими размерами / Фото Archdaily

Проект содержит офисное здание, столовую, комнату, многофункциональный зал, крытый корт для бадминтона, общежитие для персонала и полицейский участок. Здание разделено тест-линией и рубкой, а комплекс расположен на западной стороне. Общежитие на территории и участок полиции функционируют автономно.



Шэньчжэньское метро удивляет современными архитектурными решениями / Фото Archdaily

В то же время, чтобы отразить элегантный и динамичный архитектурный образ, пропорция и функциональная площадь оригинального комплекса и общежития корректируются.