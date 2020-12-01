Разрушает все стандарты: футуристическое депо для вагонов метро открыли в Китае – фото
Комплекс депо метро Changzhen находится в районе Гуанмин в городе Шэньчжэнь – это офис для работников на линии метро. Дизайн здания должен был сочетаться с культурой метро и будущим современного города.
Целью проекта является интерпретация культуры метро, улучшение и демонстрация культурного имиджа метро Шэньчжэня. Об этом сообщает издание Archdaily.
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Архитектурная форма подчеркивает упорядоченную красоту горизонтальных линий для достижения визуально приятного эффекта. В то время как фасад здания использует белые алюминиевые панели и ультрабелая стеклянные шторы, чтобы показать скорость метро и добавляет современного смысла.
Транспортное депо поражает своими размерами / Фото Archdaily
Проект содержит офисное здание, столовую, комнату, многофункциональный зал, крытый корт для бадминтона, общежитие для персонала и полицейский участок. Здание разделено тест-линией и рубкой, а комплекс расположен на западной стороне. Общежитие на территории и участок полиции функционируют автономно.
Шэньчжэньское метро удивляет современными архитектурными решениями / Фото Archdaily
В то же время, чтобы отразить элегантный и динамичный архитектурный образ, пропорция и функциональная площадь оригинального комплекса и общежития корректируются.
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