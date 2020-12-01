Комплекс депо метро Changzhen знаходиться в районі Гуанмін у місті Шеньчжень – це офіс для працівників на лінії метро. Дизайн будівлі повинен був поєднуватися з культурою метро та майбутнім сучасного міста.

Метою проєкту є інтерпретація культури метро, покращення та демонстрація культурного іміджу метро Шеньчженя. Про це повідомляє видання Archdaily.

Читайте також: Тут можна ходити голим: в Еквадорі розробили мініатюрний будинок в стилі лофт – фото

Архітектурна форма підкреслює впорядковану красу горизонтальних ліній для досягнення візуально приємного ефекту. У той час як фасад будівлі використовує білі алюмінієві панелі та ультрабілі скляні штори, щоб показати швидкість метро та додає сучасного сенсу.



Транспортне депо вражає своїми розмірами / Фото Archdaily

Проєкт містить офісну будівлю, їдальню, комору, багатофункціональний зал, критий корт для бадмінтону, гуртожиток для персоналу та поліцейський відділок. Будівля розділена тест-лінією та рубкою, а комплекс розміщений на західній стороні. Гуртожиток на території та відділок поліції функціонують автономно.



Шеньчженське метро дивує сучасними архітектурними рішеннями / Фото Archdaily

У той же час, щоб відобразити елегантний та динамічний архітектурний образ, пропорція та функціональна площа оригінального комплексу та гуртожитку коригуються.