Руйнує усі стандарти: футуристичне депо для вагонів метро відкрили у Китаї – модерні фото
Комплекс депо метро Changzhen знаходиться в районі Гуанмін у місті Шеньчжень – це офіс для працівників на лінії метро. Дизайн будівлі повинен був поєднуватися з культурою метро та майбутнім сучасного міста.
Метою проєкту є інтерпретація культури метро, покращення та демонстрація культурного іміджу метро Шеньчженя. Про це повідомляє видання Archdaily.
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Архітектурна форма підкреслює впорядковану красу горизонтальних ліній для досягнення візуально приємного ефекту. У той час як фасад будівлі використовує білі алюмінієві панелі та ультрабілі скляні штори, щоб показати швидкість метро та додає сучасного сенсу.
Транспортне депо вражає своїми розмірами / Фото Archdaily
Проєкт містить офісну будівлю, їдальню, комору, багатофункціональний зал, критий корт для бадмінтону, гуртожиток для персоналу та поліцейський відділок. Будівля розділена тест-лінією та рубкою, а комплекс розміщений на західній стороні. Гуртожиток на території та відділок поліції функціонують автономно.
Шеньчженське метро дивує сучасними архітектурними рішеннями / Фото Archdaily
У той же час, щоб відобразити елегантний та динамічний архітектурний образ, пропорція та функціональна площа оригінального комплексу та гуртожитку коригуються.
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