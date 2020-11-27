Здесь можно ходить голым: в Эквадоре разработали миниатюрный дом в стиле лофт – фото
"Это место, где ты можешь быть голым", – говорится на сайте посвященном домике HUAIRA. Миниатюрный, модульный и бюджетный приют в стиле лофт подходит к любому климату и создан для леса. Больше о миниатюрном домике из Эквадора – читайте в материале.
Первый такой домик установили в джунглях Эквадора, сообщает Archdaily.
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Дом разрабатывали как помещение для ощущения спокойствия за городом, а его процесс его строительства не оставляет за собой углеродных следов.
Дом имеет модульную конструкцию, поэтому на место его привезли уже в собранном виде / Фото Archdaily
По словам разработчиков, главной миссией при создании дома было обеспечение здания вентиляцией в жарком влажном климате и создания защитного механизма от сильных дождей.
Дизайн и освещение в доме отличает его от аналогов / Фото Archdaily
Каждый материал для строительства тщательно добирался, чтобы процесс его изготовления не вредил экологии. Дерево, камень, металл, стекло – основные материалы, которые использовали при строительстве дома.
Такой домик имеет площадь всего 40 квадратных метров / Фото Archdaily
Сама конструкция помещения имеет треугольную форму, а стены и крыши образуют двойной слой. Перфорация пола и стен обеспечивает поперечный приток воздуха.
Душевая кабина вынесена за пределы дома / Фото Archdaily
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Также съемное двухслойное решение для крыши позволяет контролировать прямые солнечные лучи, не теряя связь с небом и окружающей средой и также гарантирует надлежащую вентиляцию внутреннего пространства.
Смотрите больше фото миниатюрного дома из Эквадора:
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