Жилой дом, возведенный в 1891 году, относится к историческому наследию Швейцарии. Несмотря на то, что он смог сохранить внешний вид, он был полностью разбит еще в 70-х годах, а от оригинальной конструкции мало что осталось.

Для архитектора и заказчика было важно отреставрировать здание, возрождая первоначальный характер периода промоутеризма. Кроме того, новая конструкция, изготовлена из стали и стекла, игриво создает контраст и напоминает промышленные здания того периода.

Читайте также Сказочный вид и невероятные пейзажи: захватывающая реконструкция итальянского поместья 17 века

Проектом реконструкции занялась архитектурная студия AMJGS Architektur.

Обновленный вид здания / Фото Аrchdaily

Восстановление первоначального вида при соблюдении современных строительных норм привело к глубокому вмешательства в конструкцию. Мазутная печь была изъята и заменена тепловым насосом и геотермальным зондом.

Оригинальный паркетный пол был пронумерован, снят, отремонтирован и переведен в исходное положение. Для дверей и окон была найдена оригинальную фурнитуру, которая была реконструирована по историческим образцам.

Внутреннее пространство / Фото Аrchdaily

Высококачественные, исторически точные материалы и строительные детали обеспечивают стабильную, привлекательную и комфортную атмосферу. Интерпретируя стиль промышленных зданий по-современному, пристройка сильно контрастирует с оригинальной зданием.

Изысканные исторические детали / Фото Аrchdaily

Стальные H-балки несут открытые бетонные потолки, на которые навешены стальной и стеклянный фасад Janisol-Arte. Винтовые лестницы, проходные дорожки и перила, соединяющие все три уровня, были спроектированы художником из металла, придавая им креативного стиля.

Проект реконструкции удалось воплотить благодаря тесному сотрудничеству между архитекторами и историками.