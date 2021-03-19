Житловий будинок, зведений у 1891 році, належать до історичної спадщини Швейцарії. Попри те, що він зміг зберегти зовнішній вигляд, він був повністю потрощений ще в 70-х роках, а від оригінальної конструкції мало що залишилось.

Для архітектора та замовника було важливо відреставрувати споруду, відроджуючи первісний характер періоду промоутеризму. Крім того, нова конструкція, виготовлена зі сталі та скла, грайливо створює контраст і нагадує промислові будівлі того періоду.

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Проєктом реконструкції зайнялася архітектурна студія AMJGS Architektur.

Оновлений вигляд будівлі / Фото Аrchdaily

Відновлення первісного вигляду при дотриманні сучасних будівельних норм призвело до глибокого втручання в конструкцію. Мазутну піч було вилучено та замінено тепловим насосом та геотермальним зондом.

Оригінальна паркетна підлога була пронумерована, знята, відремонтована та перекладена у початкове положення. Для дверей та вікон було знайдено оригінальну фурнітуру, яка була реконструйована за історичними зразками.

Внутрішній простір / Фото Аrchdaily

Високоякісні, історично точні матеріали та будівельні деталі забезпечують стабільну, привабливу та комфортну атмосферу. Інтерпретуючи стиль промислових будівель по-сучасному, прибудова сильно контрастує з оригінальною будівлею.

Вишукані історичні деталі / Фото Аrchdaily

Сталеві H-балки несуть відкриті бетонні стелі, на які навішений сталевий та скляний фасад Janisol-Arte. Гвинтові сходи, прохідні доріжки та поруччя, що з’єднують усі три рівні, були спроєктований художником із металу, надаючи їм креативного стилю.

Проєкт реконструкції вдалося втілити завдяки тісній співпраці між архітекторами та істориками.