Три плавучі каюти на озері гарантують унікальний досвід, створюючи затишний комплекс у Мексиці. Бутік-готель об'єднує лісове та сільське господарство через органічну, стійку, соціальну та екологічно безпечну систему.

Архітектурна фірма Etea розробила бутік-готель "Estancia Lago" в Мексиці, який складається з трьох невеликих кабінок, розподілених навколо озера. Готель був створений як частина комплексу під назвою Amalia. Це місце затишку, релаксації та відпочинку.

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Номери готелю були спроєктовані як поліровані сірі бетонні ящики, які скупчені навколо озера. Будиночки оздоблені деревиною Бахареке та сумішшю канкабу (червоної землі) та трави. Обробка будівель схожа на типове будівництво будинку майя.

Неймовірний курорт / Фото Contemporist

Каюти підтримують бетонними колонами. Виникає враження, ніби вони плавають у воді.

Комфортний простір / Фото Contemporist

Деталі деревини на зовнішніх поверхнях кабін підсвічуються за допомогою продуманої підсвітки.

Витончений інтер'єр / Фото Contemporist

Дерев'яні деталі також використовуються в інтер'єрі як стіна, в той час як розсувні двері відкривають простір для єднання з водою та місцевою фауною.

Комфортна ванна кімната / Фото Contemporist

У номерах також є ванна кімната, розроблена з теплими дерев'яними акцентами, мансардним вікном з рослинами та дзеркалом з підсвіткою.