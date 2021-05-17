Реставрацией театра занимаются две архитектурные студии – Atelier 21 и Lemay. Культурная икона во французской провинции Канады является историческим памятником и важным сооружением города. Для восстановления и защиты знакового здания его покрыли специальным конвертом.

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Новый конверт – это деликатный ответ на сложную проблему. Разрабатывая корректирующие меры по многим слабым местам здания, междисциплинарная команда создала устойчивое, инновационное решение – добавить прозрачную стеклянную стену в бетонной конструкции.

Удивительная конструкция / Фото Аrchdaily

Стеклянная стена защитного стекла защищает Grand Théâtre от стихий. Создан вторичный, закаленный конверт, содержащий систему рекуперации тепла и тепловой массы.



Место творчества / Фото Аrchdaily

Система является энергоэффективной и экономичной.



Шикарный вид сооружения / Фото Аrchdaily

Кроме своей основной функции, новый слой выступает как продолжение оригинального здания, которое он защищает, используя ту же четко настроенную структурную логику и композицию.