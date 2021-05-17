Реставрацією театру займаються дві архітектурні студії – Atelier 21 та Lemay. Культурна ікона у французькій провінції Канади є історичною пам'яткою та важливою спорудою міста. Для відновлення та захисту знакової будівлі її покрили спеціальним конвертом.

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Новий конверт – це делікатна відповідь на складну проблему. Розробляючи коригувальні заходи щодо багатьох слабких місць будівлі, міждисциплінарна команда створила стійке, інноваційне рішення – додати прозору скляну стіну до бетонної конструкції.

Дивовижна конструкція / Фото Аrchdaily

Скляна стіна захисного скла захищає Grand Théâtre від стихій. Створено вторинний, загартований конверт, що містить систему рекуперації тепла та теплової маси.



Місце творчості / Фото Аrchdaily

Система є енергоефективною та економічною.



Шикарний вигляд споруди / Фото Аrchdaily

Окрім своєї основної функції, новий шар виступає як продовження оригінальної будівлі, яку він захищає, використовуючи ту саму чітко налаштовану структурну логіку та композицію.