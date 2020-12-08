Ресторан и храм в одном: как выглядит особое здание во Вьетнаме – потрясающие фото
Внешне – храм, а внутри – ресторан. О вьетнамском проекте, окутанном зеленью и таинственностью – в нашем материале.
Архитектурная концепция ресторана – таинственная атмосфера буддистских храмов. Построение композиции вокруг имеющихся деревьев делает это место особенным, передает Archdaily.
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Основной материал здания – красный кирпич, который прекрасно сочетается с деревьями и зеленью вокруг.
На переднем фасаде разместили объемные геометрические узоры / Фото Archdaily
Центральным элементом внешнего декора является главный вход. По своему виду он напоминает храм и построен по традиционным техникам.
Вечерний вид храма-ресторана / Фото Archdaily
Внутри – характерная таинственная атмосфера храма: освещение дают только свечи и естественный свет. Высокие деревья, окружающие ресторан, обеспечивают достаточное количество тени в течение дня.
Духом буддизма пронизано все вокруг / Фото Archdaily
Буддизм "читается" буквально во всем: кирпиче, арке, большом количестве растений. Интересная концепция и удачный дизайн должны сделать этот ресторан культовым местом не только для туристов, но и среди местных жителей.
Смотрите больше фото особого ресторана:
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