Внешне – храм, а внутри – ресторан. О вьетнамском проекте, окутанном зеленью и таинственностью – в нашем материале.

Архитектурная концепция ресторана – таинственная атмосфера буддистских храмов. Построение композиции вокруг имеющихся деревьев делает это место особенным, передает Archdaily.

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Основной материал здания – красный кирпич, который прекрасно сочетается с деревьями и зеленью вокруг.

На переднем фасаде разместили объемные геометрические узоры / Фото Archdaily

Центральным элементом внешнего декора является главный вход. По своему виду он напоминает храм и построен по традиционным техникам.

Вечерний вид храма-ресторана / Фото Archdaily

Внутри – характерная таинственная атмосфера храма: освещение дают только свечи и естественный свет. Высокие деревья, окружающие ресторан, обеспечивают достаточное количество тени в течение дня.

Духом буддизма пронизано все вокруг / Фото Archdaily

Буддизм "читается" буквально во всем: кирпиче, арке, большом количестве растений. Интересная концепция и удачный дизайн должны сделать этот ресторан культовым местом не только для туристов, но и среди местных жителей.

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