Ресторан і храм в одному: як виглядає особлива будівля у В'єтнамі – приголомшливі фото
Ззовні – храм, а всередині – ресторан. Про в'єтнамський проєкт, оповитий зеленню та таємничістю – у нашому матеріалі.
Архітектурна концепція ресторану – таємнича атмосфера буддистських храмів. Побудова композиції навколо наявних дерев робить це місце особливим, передає Archdaily.
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Основний матеріал будівлі – червона цегла, яка чудово поєднується із деревами та зеленню довкола.
На передньому фасаді розмістили об'ємні геометричні візерунки / Фото Archdaily
Центральним елементом зовнішнього декору є головний вхід. За своїм виглядом він нагадує храм і побудований за традиційними техніками.
Вечірній вигляд храму-ресторану / Фото Archdaily
Всередині – характерна таємнича атмосфера храму: освітлення дають лише свічки та природне світло. Високі дерева, що оточують ресторан, забезпечують достатню кількість тіні впродовж дня.
Духом буддизму пронизано все навколо / Фото Archdaily
Буддизм "читається" буквально у всьому: цеглі, арці, великій кількості рослин. Цікава концепція та вдалий дизайн мають зробити цей ресторан культовим місцем не лише для туристів, а й серед місцевих мешканців.
Дивіться більше фото особливого ресторану:
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