Сферичний ресторан створювали на території заводу у Лейпцигу, Німеччина. Вперше до архітектора звернувся власник фабрики в 2011 році, а після смерті Німейєра в 2012 році його ескізи втілили у проєктні документи.

Розташована в промисловому комплексі в районі Плагвіц, що в Лейпцигу, прибудова розташована у верхньому куті заводу 19-го століття, який використовувала компанія Kirow, трамвайна компанія та виробник кранів, про це пише видання Archdaily.

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Біла бетонна та засклена сфера, діаметром у 12 метрів, складається з верхньої та нижньої півкулі, де розміщені ресторан та бар.



Архітектори не наважувались на цей проєкт понад 5 років / Фото Archdaily

Фасадний гратчастий фасад включає "144 трикутні скляні модулі різного розміру, які миттєво темніють і світлішають завдяки технології рідкого кришталю. У нейтральному сірому кольорі у всьому спектрі тонування якщо дивитись зсередини – скло зберігає природне світло.



Ресторан ніби у формі футбольного м'яча / Фото Archdaily

Поєднання мистецтва з технологіями, сфера встановлює нові стандарти в архітектурі для нашого все більш оцифрованого світу. Цей простір стосується добробуту, стійкості та контролю енергетичного сліду будівлі.