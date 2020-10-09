Скошенные балконы: в Дании старое заводское здание превратили в стильный дом – фото
Архитектурная компания Ørsted Gardens превратила полуразрушеное промышленное здание в районе Фредериксберг, что в Копенгагене на фешенебельный многоквартирный дом со стильным фасадом. Архитекторы продолжили стеклянные выступления на фасаде и таким образом создали прозрачные закрыты террасы для жителей. Больше о реновацию дома в Дании – читайте в материале.
Сегодня квартиры в этом доме пользуются большой популярностью, пишет Archdaily.
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Оригинальное здание (и многие подобны ему) были возведены в 60-х годах. Тогда архитектура отличалась рациональностью, а промышленные процессы только углубляли кризис декора экстерьера. Снаружи помещения было гладким и неприветливым.
В результате во время ремонта фасада архитекторы решили создать получастные балконные пространства для жителей дома.
Балконы стали местом встречи для семей / Фото Archdaily
Новый фасад защищает квартиры от сильного транспортного шума, дождя и ветра, но одновременно открывает квартиры к солнцу.
По словам разработчиков, создание таких балконов позволит прохожим видеть динамику и жизни внутри здания, которое ранее было серим и незаметным.
Дом расположен в исторической части района / Фото Archdaily
Балконы рассказывают историю за историей, еще больше усиливая чувство ритма, и фактически создавая 50 небольших дворов,
– рассказал один из разработчиков.
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