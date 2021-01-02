Жилые комплексы – это не всегда стандартные многоэтажки с не слишком оригинальным дизайном. О фантастическом ЖК в форме бабочки, который удалось воплотить на берегах Греции – читайте в материале.

Уникальный жилой комплекс расположен в одном из самых дорогих курортов Греции – Вульягмени. Его спроектировала архитектурная студия 314, информирует Designboom.

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Сказочный ЖК расположен у моря и состоит из четырех независимых резиденций, каждая из которых имеет подвал и два этажа.

Своеобразное здание в форме бабочки / Фото Designboom

Как следует из названия, дизайн олицетворяет бабочку, крылья которой простираются от площадок в сад. Они обеспечивают тень на первом этаже и вид на море на верхнем. Кроме того, крылья согнуты таким образом, чтобы обеспечить приватность жителей.

Чудо-здание в сумерках / Фото Designboom

Через специально подобранные окна проникает максимум естественного света. Отверстия во внутренней конструкции отражают органическую форму бабочки, создавая также ощущение уединенности и спокойствия.

Кристально-белое здание / Фото Designboom

Дорожки проходят мимо растительности, которая выступает перед балконами первого этажа.

Этот жилой комплекс соединил в себе дизайнерский подход к проекту и заботу о комфорте жителей, что обеспечило такой отличный результат.