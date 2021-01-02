Резиденция бабочек: в Греции создали сказочный жилой комплекс – фото
Жилые комплексы – это не всегда стандартные многоэтажки с не слишком оригинальным дизайном. О фантастическом ЖК в форме бабочки, который удалось воплотить на берегах Греции – читайте в материале.
Уникальный жилой комплекс расположен в одном из самых дорогих курортов Греции – Вульягмени. Его спроектировала архитектурная студия 314, информирует Designboom.
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Сказочный ЖК расположен у моря и состоит из четырех независимых резиденций, каждая из которых имеет подвал и два этажа.
Своеобразное здание в форме бабочки / Фото Designboom
Как следует из названия, дизайн олицетворяет бабочку, крылья которой простираются от площадок в сад. Они обеспечивают тень на первом этаже и вид на море на верхнем. Кроме того, крылья согнуты таким образом, чтобы обеспечить приватность жителей.
Чудо-здание в сумерках / Фото Designboom
Через специально подобранные окна проникает максимум естественного света. Отверстия во внутренней конструкции отражают органическую форму бабочки, создавая также ощущение уединенности и спокойствия.
Кристально-белое здание / Фото Designboom
Дорожки проходят мимо растительности, которая выступает перед балконами первого этажа.
Этот жилой комплекс соединил в себе дизайнерский подход к проекту и заботу о комфорте жителей, что обеспечило такой отличный результат.
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