Житлові комплекси – це не завжди стандартні багатоповерхівки з не надто оригінальним дизайном. Про фантастичний ЖК у формі метелика, який вдалося втілити на берегах Греції – читайте у матеріалі.

Унікальний житловий комплекс розташований в одному із найдорожчих курортів Греції – Вульягмені. Його спроєктувала архітектурна студія 314, інформує Designboom.

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Казковий ЖК розташований біля моря та складається з чотирьох незалежних резиденцій, кожна з яких має підвал та два поверхи.

Своєрідна будівля у формі метелика / Фото Designboom

Як випливає з назви, дизайн уособлює метелика, крила якого простягаються від майданчиків до саду. Вони забезпечуючи тінь на першому поверсі та вид на море на верхньому. Крім того, крила зігнуті таким чином, щоб забезпечити приватність мешканців.

Диво-будівля у сутінках / Фото Designboom

Через спеціально підібрані вікна проникає максимум природного світла. Отвори у внутрішній конструкції відображають органічну форму метелика, створюючи також відчуття відокремленості та спокою.

Кришталево-біла будівля / Фото Designboom

Доріжки проходять повз чималу рослинність, яка виступає перед балконами першого поверху.

Цей житловий комплекс поєднав у собі дизайнерський підхід до проєкту та турботу про комфорт мешканців, що забезпечило такий відмінний результат.