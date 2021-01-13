Романтика и море: захватывающие фото виллы из природного камня на Майорке
Райский уголок посреди романтического острова – в период холодной зимы об этом мечтает едва ли не каждый из нас. О роскошном варианте замечательного места для проживания с увлекательными видами и прекрасной атмосферой – в нашем материале.
Усадьба расположена в романтическом поселке Camp de Mar. Это курортное место с великолепными пейзажами. Особый акцент был сделан на дизайне и обстановке интерьера, сообщает James Edition.
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Грамотное расположение зданий обеспечивает вечернее солнце на террасах, с которых открывается вид на пляж и знаменитый ресторан Camp de Mar, что расположен в нескольких минутах ходьбы.
Вечером здесь особенно атмосферно / Фото James Edition
Несколько площадок для отдыха на открытом воздухе способствуют особой магии этого дома.
Просторное и удобное пространство / Фото James Edition
Прекрасный сад создает особую атмосферу этого дома. Также в саду есть отдельный гостевой дом с двумя спальнями и ванной комнатой.
Средиземноморский дизайн виллы / Фото James Edition
Дом оборудован открытой кухней с обеденной зоной и камином. Рядом с кухней находится величественная современная гостиная с камином, с которой открывается захватывающий вид на залив.
Замечательное пространство для семьи / Фото James Edition
На верхнем этаже виллы есть главная спальня с камином, гардеробная, гостиная и просторная ванная комната. На этом этаже также есть фитнес-зал с паровой баней и кабинет.
Этот райский уголок оценивается в 10 миллионов долларов, и новым владельцам этого дома невероятно повезет.
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