Дім серед саду із дикими квітами: у Брюгге продається чарівний будинок – фото
У Бельгії продається мальовничий будинок із досконалим ландшафтним дизайном. Про неперевершене житло, яке купається у природі – читайте у нашому матеріалі.
Замкова вілла, оформлена в еклектичному стилі, збудована у 1905 році. Як повідомляє Jamesedition, земельна ділянка має площу близько 760 арів.
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На території є кілька прибудов, ліси та парки із садами, поля з дикими квітами та кілька ставків.
Чудовий басейн / Фото Jamesedition
Будинок обладнаний десятьма спальнями та чотирма ванними кімнатами. При вході у дім розташований передпокій, де є подвійні гвинтові сходи, а також комфортна вітальня з каміном та оранжереєю. На першому поверсі також розміщені офісні приміщення, їдальня та кухня з виходом на терасу.
Прекрасний ландшафтний дизайн території / Фото Jamesedition
Для прислуги є окремий дім, який реконструювали з колишньої конюшні та фургону, а для вечірок – кімната-бар.
Одна із чудових водойм / Фото Jamesedition
Кінні конюшні розташовані в тильній частині маєтку. Це чудовий комплекс, де можна провести спокійний розмірений відпочинок або зайнятися активним дозвіллям.
Більше фото цього фантастичного місця:
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