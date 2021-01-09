У Бельгії продається мальовничий будинок із досконалим ландшафтним дизайном. Про неперевершене житло, яке купається у природі – читайте у нашому матеріалі.

Замкова вілла, оформлена в еклектичному стилі, збудована у 1905 році. Як повідомляє Jamesedition, земельна ділянка має площу близько 760 арів.

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На території є кілька прибудов, ліси та парки із садами, поля з дикими квітами та кілька ставків.

Чудовий басейн / Фото Jamesedition

Будинок обладнаний десятьма спальнями та чотирма ванними кімнатами. При вході у дім розташований передпокій, де є подвійні гвинтові сходи, а також комфортна вітальня з каміном та оранжереєю. На першому поверсі також розміщені офісні приміщення, їдальня та кухня з виходом на терасу.

Прекрасний ландшафтний дизайн території / Фото Jamesedition

Для прислуги є окремий дім, який реконструювали з колишньої конюшні та фургону, а для вечірок – кімната-бар.

Одна із чудових водойм / Фото Jamesedition

Кінні конюшні розташовані в тильній частині маєтку. Це чудовий комплекс, де можна провести спокійний розмірений відпочинок або зайнятися активним дозвіллям.

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