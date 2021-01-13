Райський куточок посеред романтичного острова – у час холодної зими про це мріє чи не кожен з нас. Про розкішний варіант чудового місця для проживання із захопливими видами та прекрасною атмосферою – у нашому матеріалі.

Садиба розташована у романтичному селищі Camp de Mar. Це курортне місце із чудовими пейзажами. Особливий акцент був зроблений на дизайні та обстановці інтер'єру, повідомляє James Edition.

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Грамотне розташування будівель забезпечує вечірнє сонце на терасах, з яких відкривається вид на пляж та знаменитий ресторан Camp de Mar, який знаходиться за декілька хвилин ходьби.

Ввечері тут особливо атмосферно / Фото James Edition

Кілька майданчиків для відпочинку на відкритому повітрі сприяють особливій магії цього будинку.

Просторий та зручний простір / Фото James Edition

Чудовий сад створює особливу атмосферу цього дому. Також у саду є окремий гостьовий будинок із двома спальнями та ванною кімнатою.

Середземноморський дизайн вілли / Фото James Edition

Дім обладнаний відкритою кухнею з обідньою зоною та каміном. Поруч із кухнею знаходиться велична сучасна вітальня з каміном, з якої відкривається захопливий вид на затоку.

Чудовий простір для сім'ї / Фото James Edition

На верхньому поверсі вілли є головна спальня з каміном, гардеробна, вітальня та простора ванна кімната. На цьому поверсі також є фітнес-зал з паровою лазнею та кабінет.

Цей райський куточок оцінюють у 10 мільйонів доларів, і новим власникам цього будинку неймовірно пощастить.