Роскошь и эксклюзивность: в Испании продается невероятная резиденция – фото
Едва ли не каждый из нас мечтал бы обладать роскошной недвижимостью вблизи одного из самых популярных курортов горячей Испании. О вилле-замке с гектарами собственного леса, старинными фонтанами и видом на море – в нашем материале.
Комплекс DobraHome занимает 20 гектаров, на которых есть собственный лес, волшебные фонтаны, а также вид на море и Гибралтар. По информации Jamesedition, его цена составляет более 18 миллионов евро.
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Вилла имеет прекрасное расположение между Марбельей, Сотогранде и Гибралтаром.
Невероятный дворик с водоемом / Фото Jamesedition
Волшебные сады резиденции в 1959 году получили первую награду Королевского ботанического сада.
Этнические мотивы в дизайне / Фото Jamesedition
В комплексе есть дворец площадью около 3 тысяч квадратных метров, три бассейна, собственный тренажерный зал, погреб и даже пещера.
Типичная испанская черепица / Фото Jamesedition
DobraHome – это замечательная недвижимость для действительно роскошной жизни, основу которого составляют партия в гольф и купание в прохладном море.
Смотрите больше фото этого волшебного места:
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