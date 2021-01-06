Едва ли не каждый из нас мечтал бы обладать роскошной недвижимостью вблизи одного из самых популярных курортов горячей Испании. О вилле-замке с гектарами собственного леса, старинными фонтанами и видом на море – в нашем материале.

Комплекс DobraHome занимает 20 гектаров, на которых есть собственный лес, волшебные фонтаны, а также вид на море и Гибралтар. По информации Jamesedition, его цена составляет более 18 миллионов евро.

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Вилла имеет прекрасное расположение между Марбельей, Сотогранде и Гибралтаром.

Невероятный дворик с водоемом / Фото Jamesedition

Волшебные сады резиденции в 1959 году получили первую награду Королевского ботанического сада.

Этнические мотивы в дизайне / Фото Jamesedition

В комплексе есть дворец площадью около 3 тысяч квадратных метров, три бассейна, собственный тренажерный зал, погреб и даже пещера.

Типичная испанская черепица / Фото Jamesedition

DobraHome – это замечательная недвижимость для действительно роскошной жизни, основу которого составляют партия в гольф и купание в прохладном море.

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