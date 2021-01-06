Розкіш та ексклюзивність: в Іспанії продається неймовірна резиденція – фото
Чи не кожен з нас мріяв би володіти розкішною нерухомістю поблизу одного із найпопулярніших курортів гарячої Іспанії. Про віллу-замок із гектарами власного лісу, старовинними фонтанами та видом на море – у нашому матеріалі.
Комплекс DobraHome займає 20 гектарів, на яких є власний ліс, чарівні фонтани, а також вид на море та Гібралтар. За інформацією Jamesedition, його ціна становить понад 18 мільйонів євро.
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Вілла має прекрасне розташування між Марбельєю, Сотограндою та Гібралтаром.
Неймовірний дворик із водоймою / Фото Jamesedition
Чарівні сади резиденції у 1959 році отримали першу нагороду Королівського ботанічного саду.
Етнічні мотиви у дизайні / Фото Jamesedition
У комплексі є палац площею близько 3 тисяч квадратних метрів, три басейни, власний тренажерний зал, льох та навіть печера.
Типова іспанська черепиця / Фото Jamesedition
DobraHome – це чудова нерухомість для справді розкішного життя, основу якого складають партію в гольф та купання в прохолодному морі.
Дивіться більше фото цього чарівного місця:
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