Роскошь и современность: в Калифорнии построили райскую резиденцию – фото
Солнечная Калифорния есть в мечтах каждого, кто увлекается кино или просто хочет побывать в Америке. Какое жилье комфортное и эффектное для региона звезд и жары –
Цей чудовий будинок розташований в одному з найдорожчих міст Сполучених штатів Америки – Атертоні, повідомляє Этот замечательный дом расположен в одном из самых дорогих городов Соединенных Штатов Америки – Атертоне, сообщает HARMONIES. Читайте также Скрытый особняк: как в Индии переосмысливают архитектурные традиции Проект выполнила фирма Stanley Saitowitz/Natoma Architects, которая имеет более 30 лет опыта и владеет несколькими международными наградами. Огромный и просторный современный дом / Фото HARMONIES Дом состоит из двух Г-образных конструкции, которые перекрывают этажи, пересекаются и соединяются между собой так, что образуют двор. Исполнение стеклянных конструкций не выглядит "офисным" / Фото HARMONIES Он имеет три уровня, которые соединены лестницей: в саду с выходом к бассейну, у бассейна, гараж и гостевое крыло. Большие фасадные окна удлиняют конструкцию / Фото HARMONIES Несмотря на параллелизм, который стал основой проекта, дом скрывает сложность конструкций. Это создает диссонансное впечатление о твердости и легкости, чего так хотели добиться архитекторы. Отличный вид на окраины и бассейн / Фото HARMONIES Прозрачные благодаря стеклу стены, бассейн, удачный ландшафт и выдержаная роскошь – именно так нужно жить в Калифорнии.
Цей чудовий будинок розташований в одному з найдорожчих міст Сполучених штатів Америки – Атертоні, повідомляє Этот замечательный дом расположен в одном из самых дорогих городов Соединенных Штатов Америки – Атертоне, сообщает HARMONIES. Читайте также Скрытый особняк: как в Индии переосмысливают архитектурные традиции Проект выполнила фирма Stanley Saitowitz/Natoma Architects, которая имеет более 30 лет опыта и владеет несколькими международными наградами. Огромный и просторный современный дом / Фото HARMONIES Дом состоит из двух Г-образных конструкции, которые перекрывают этажи, пересекаются и соединяются между собой так, что образуют двор. Исполнение стеклянных конструкций не выглядит "офисным" / Фото HARMONIES Он имеет три уровня, которые соединены лестницей: в саду с выходом к бассейну, у бассейна, гараж и гостевое крыло. Большие фасадные окна удлиняют конструкцию / Фото HARMONIES Несмотря на параллелизм, который стал основой проекта, дом скрывает сложность конструкций. Это создает диссонансное впечатление о твердости и легкости, чего так хотели добиться архитекторы. Отличный вид на окраины и бассейн / Фото HARMONIES Прозрачные благодаря стеклу стены, бассейн, удачный ландшафт и выдержаная роскошь – именно так нужно жить в Калифорнии.
Этот замечательный дом расположен в одном из самых дорогих городов Соединенных Штатов Америки – Атертоне, сообщает HARMONIES.
Читайте также Скрытый особняк: как в Индии переосмысливают архитектурные традиции
Проект выполнила фирма Stanley Saitowitz/Natoma Architects, которая имеет более 30 лет опыта и владеет несколькими международными наградами.
Огромный и просторный современный дом / Фото HARMONIES
Дом состоит из двух Г-образных конструкции, которые перекрывают этажи, пересекаются и соединяются между собой так, что образуют двор.
Исполнение стеклянных конструкций не выглядит "офисным" / Фото HARMONIES
Он имеет три уровня, которые соединены лестницей: в саду с выходом к бассейну, у бассейна, гараж и гостевое крыло.
Большие фасадные окна удлиняют конструкцию / Фото HARMONIES
Несмотря на параллелизм, который стал основой проекта, дом скрывает сложность конструкций. Это создает диссонансное впечатление о твердости и легкости, чего так хотели добиться архитекторы.
Отличный вид на окраины и бассейн / Фото HARMONIES
Прозрачные благодаря стеклу стены, бассейн, удачный ландшафт и выдержаная роскошь – именно так нужно жить в Калифорнии.
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