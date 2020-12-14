Этот замечательный дом расположен в одном из самых дорогих городов Соединенных Штатов Америки – Атертоне, сообщает HARMONIES.

Читайте также Скрытый особняк: как в Индии переосмысливают архитектурные традиции

Проект выполнила фирма Stanley Saitowitz/Natoma Architects, которая имеет более 30 лет опыта и владеет несколькими международными наградами.

Огромный и просторный современный дом / Фото HARMONIES

Дом состоит из двух Г-образных конструкции, которые перекрывают этажи, пересекаются и соединяются между собой так, что образуют двор.

Исполнение стеклянных конструкций не выглядит "офисным" / Фото HARMONIES

Он имеет три уровня, которые соединены лестницей: в саду с выходом к бассейну, у бассейна, гараж и гостевое крыло.

Большие фасадные окна удлиняют конструкцию / Фото HARMONIES

Несмотря на параллелизм, который стал основой проекта, дом скрывает сложность конструкций. Это создает диссонансное впечатление о твердости и легкости, чего так хотели добиться архитекторы.

Отличный вид на окраины и бассейн / Фото HARMONIES

Прозрачные благодаря стеклу стены, бассейн, удачный ландшафт и выдержаная роскошь – именно так нужно жить в Калифорнии.