Прихований особняк: як в Індії переосмислюють архітектурні традиції – фото
Приємні будинки, які не лише гармонійно вливаються в історичний контекст, а додають світла іншим будівлям – такою є потреба всіх старих районів міст. Яке рішення знайшли в Індії – читайте у матеріалі.
"Прихований особняк" – це спроба архітекторів переосмислити традиційний підхід до дизайну візуальні інтереси нового покоління, інформує Worldarchitecture.
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Вузькі провулки Старого Джаландхара не приносять естетичного задоволення, і саме нові будівлі мають не лише функціонально забезпечувати усі потреби своїх мешканців, а й додавати яскравості у вигляд всього району.
Нова будівля прикрашає цілий район / Фото Worldarchitecture
Двоповерхова конструкція з традиційною кам’яною кладкою прикрашає зовнішній вигляд, а пологий дах, димохід та облицювання з темного сланцю додають фасаду респектабельності.
Акцент інтер'єру – просторість / Фото Worldarchitecture
Розумне розміщення освітлення покращує зовнішній вигляд природних покриттів та підкреслює вдале використання простору.
У спальні світло та затишно / Фото Worldarchitecture
Кожне приміщення має свою унікальну тематику, що уособлює живу енергію та самобутність.
Світло та простір – усюди / Фото Worldarchitecture
На першому поверсі є вітальня, кухня, лоджія та гостьова спальня. Дві головні спальні в будинку – на другому поверсі.
Світлий колір всередині резонує з темрявою ззовні / Фото Worldarchitecture
"Прихований особняк" – це чудове рішення з світла та простору, яке покращить сірий вигляд будь-якого старого району.
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