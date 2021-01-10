Роскошь террас: как выглядит "скандинавский дом" у океана – фото
Скандинавское жилье - это всегда пространство, свет и уют. Вариант небольшого и привлекательного дома из Швеции – в нашем материале.
Шведская студия архитектуры и дизайна Claesson Koivisto Rune представила свой вариант скандинавськиого дома для отдыха, сообщает Dezeen.
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Проект предусматривает сочетание жилых помещений с внутренними двориками, выходящих в сторону океана. Архитекторам и дизайнерам пришлось тяжело поработать, чтобы воплотить в проект все замыслы и идеи, ведь разрешенная площадь застройки здания составляла всего 170 квадратных метров, а клиент хотел дом вдвое большего размера. Разработчики сделали все возможное, чтобы максимизировать восприятие площади.
Цвет кирпича перекликается с цветом песка на пляже / Фото Dezeen
Жилые примишення расположены в шахматном порядке, обеспечивающем хороший вид на окрестности и гарантирующим приватность.
Великолепный вид на океан / Фото Dezeen
40-метровый коридор образует центральный хребет, соединяющий каждую из отдельных "коробок" и расширяющий площадь помещений различных комнат. Разная высота комнат помогает различить их между собой как внутри, так и снаружи.
Привычный скандинавский минимализм / Фото Dezeen
Чувство обширности усиливается застекленными отверстиями, которые выходят на внутренний дворик. Раздвижные двери, соединяющие комнаты с открытыми пространствами, можно открыть, чтобы увеличить полезное пространство.
Свет и стекло способствуют визуальному расширению пространства / Фото Dezeen
Этот дом – отличный вариант для семьи, которая любит проводить время вместе и наслаждаться бескрайним океаном.
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