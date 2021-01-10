Скандинавское жилье - это всегда пространство, свет и уют. Вариант небольшого и привлекательного дома из Швеции – в нашем материале.

Шведская студия архитектуры и дизайна Claesson Koivisto Rune представила свой вариант скандинавськиого дома для отдыха, сообщает Dezeen.

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Проект предусматривает сочетание жилых помещений с внутренними двориками, выходящих в сторону океана. Архитекторам и дизайнерам пришлось тяжело поработать, чтобы воплотить в проект все замыслы и идеи, ведь разрешенная площадь застройки здания составляла всего 170 квадратных метров, а клиент хотел дом вдвое большего размера. Разработчики сделали все возможное, чтобы максимизировать восприятие площади.

Цвет кирпича перекликается с цветом песка на пляже / Фото Dezeen

Жилые примишення расположены в шахматном порядке, обеспечивающем хороший вид на окрестности и гарантирующим приватность.

Великолепный вид на океан / Фото Dezeen

40-метровый коридор образует центральный хребет, соединяющий каждую из отдельных "коробок" и расширяющий площадь помещений различных комнат. Разная высота комнат помогает различить их между собой как внутри, так и снаружи.

Привычный скандинавский минимализм / Фото Dezeen

Чувство обширности усиливается застекленными отверстиями, которые выходят на внутренний дворик. Раздвижные двери, соединяющие комнаты с открытыми пространствами, можно открыть, чтобы увеличить полезное пространство.

Свет и стекло способствуют визуальному расширению пространства / Фото Dezeen

Этот дом – отличный вариант для семьи, которая любит проводить время вместе и наслаждаться бескрайним океаном.