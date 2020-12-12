Государственные здания – это не те архитектурные сооружения, которые мы привыкли ассоциировать с роскошью. О новом Дворце юстиции Кувейта, который выходит за рамки этого представления – в нашем материале.

Архитектурная фирма Pace раскрыла проект нового Дворца юстиции Кувейта, который будет построен уже в ближайшее время, сообщает Worldarchitecture.

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Здание площадью более 30 тысяч квадратных метров и высотой в 26 этажей у самого Персидского залива должно стать самым большим судебным зданием на Среднем Востоке.

Здесь будет вершиться правосудие / Фото Worldarchitecture

В этом знаковом здании будет 141 зал суда и офисные помещения. Дизайн здания должен обеспечить комфортное пространство как для работников правительства, так и для посетителей.

Открытое пространство символизирует честность и прозрачность судебной системы / Worldarchitecture

Внешний фасадный модуль был разработан с оптимальными размерами окон, чтобы обеспечить достаточно естественного солнечного света, проникающего сквозь золотистую геоду.

Общественное пространство разработано с заботой о каждом / Фото Worldarchitecture

Пространство, масштабы и продуманность дизайна объединились во Дворце юстиции Кувейта и свидетельствуют об открытости и честности, чего так хотели добиться архитекторы. Дворец юстиции комфортный не только для чиновников, но и для каждого, кто нуждается в помощи судебной системы Кувейта.