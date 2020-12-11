Інноваційна компанія IGZ замовила кампус, який має стати переконливим аргументом при пошуку талановитих інженерів. Про приклад строгості та функціональності в архітектурі – у нашому матеріалі.

Архітектурна студія Майєра завершила кампус IGZ у місті Фалькенберг, що у Німеччині. Будівля площею 8 тисяч квадратних метрів – це продовження штаб-квартири IGZ, інноваційної компанії, яка займається розвитком програмного забезпечення, передає World Architecture.

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Огорнутий бетонною каркасною структурою у формі діагоналі – саме таким кампус постає перед відвідувачами.

Нова, сучасна будівля кампусу IGZ / Фото World Architecture

Будівля має понад 120 метрів у довжину і розташована у найвищій точці ділянки, тому доповнює присутні будівлі, створюючи гармонійний ансамбль.

Будівля огорнута каркасною структурою / Фото World Architecture

Проєкт продуманий до найдрібніших деталей / Фото World Architecture

Інтер'єр також продуманий до дрібниць. Перегородки не є опорними та повністю виготовлені з дерева та скла. Складений з різних елементів, кампус створює легку і теплу атмосферу, при цьому залишаючись дуже гнучким для майбутніх змін.

Незвична та провокаційна конструкція будівлі / Фото World Architecture

Кампус IGZ – це нова ера не лише для розвитку компанії, а й поштовх до наслідування та чудовий приклад німецької строгості в архітектурі.