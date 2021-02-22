Урбанизированный мир: почему в Европе так мало небоскребов – история и фото
Европа стала колыбелью многих высокоразвитых цивилизаций. Каждый регион континента имеет ярко выраженные образцы архитектуры, однако высотных инновационных башен здесь немного.
Источник:24 канал
В Европе насчитывается лишь 218 небоскребов. Для сравнения, в одном Гонконге есть 482 высотные здания, и их количество постоянно растет.
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В момент появления первых небоскребов Северная Америка и Азия стремились стать образцом новой эры, Европа же пыталась сохранить классический вид и защитить историческое наследие.
Небоскребы Европы / Фото Landgeist
Во многих городах Европы существуют градостроительные ограничения по масштабам новых сооружений. Эти правила ввели после так называемой брюсселизации.
Telefónica Building – первый европейский небоскреб / Фото Wikipedia
В связи с необходимостью появления новых высотных зданий в Европе появились контролируемые районы. Это кварталы, которые содержат высотные сооружения в отдельном районе, к примеру в Париже – это La Defense.
Вид на коммерческий район высотной застройки в Париже / Фото ArchDaily
Дом 24 подобрал примеры наиболее известных и красивых высотных зданий Европы.
Mercury City Tower – Москва, Россия
- Высота сооружения – 338,8 метров
Золотой вид сооружения / Фото Pinterest
Varso Tower – Варшава, Польша
- Высота – 310 метров
Свобода и гибкость одной из самых высоких башен Европы / Фото Emerging Europe
The Shard – Лондон, Великобритания
- Высота – 309,6 метров
Здесь расположен знаменитый отель и медиа "Аль-Джазира" / Фото Dewhurst
Istanbul Sapphire – Стамбул, Турция
- Высота – 261 метр
Стамбульский сапфир / Фото ArchDaily
Commerzbank Tower – Франкфурт, Германия
- Высота – 258,7 метров
Здание украшает изысканный зимний сад / Фото Іberia
Torre Bankia, Мадрид, Испания
- Высота – 250 метров
Геометрический вид сооружения / Фото Landgeist
Tour Montparnasse, Париж, Франция
- Высота – 210 метров
Единственный настоящий небоскреб Парижа / Фото Bloomberg
Будущее европейской архитектуры тесно связано с ее историческим прошлым, ведь у этого региона есть главная цель – уберечь наследие прошлых поколений.
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