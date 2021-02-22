Европа стала колыбелью многих высокоразвитых цивилизаций. Каждый регион континента имеет ярко выраженные образцы архитектуры, однако высотных инновационных башен здесь немного.

В Европе насчитывается лишь 218 небоскребов. Для сравнения, в одном Гонконге есть 482 высотные здания, и их количество постоянно растет.

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В момент появления первых небоскребов Северная Америка и Азия стремились стать образцом новой эры, Европа же пыталась сохранить классический вид и защитить историческое наследие.

Небоскребы Европы / Фото Landgeist

Во многих городах Европы существуют градостроительные ограничения по масштабам новых сооружений. Эти правила ввели после так называемой брюсселизации.

Брюсселизация – беспорядочный рост коммерческой застройки в исторической части города. Термин возник в связи с массовым сносом исторической архитектуры Брюсселя в 1960-70-х годах.

Telefónica Building – первый европейский небоскреб / Фото Wikipedia

В связи с необходимостью появления новых высотных зданий в Европе появились контролируемые районы. Это кварталы, которые содержат высотные сооружения в отдельном районе, к примеру в Париже – это La Defense.

Вид на коммерческий район высотной застройки в Париже / Фото ArchDaily

Дом 24 подобрал примеры наиболее известных и красивых высотных зданий Европы.

Mercury City Tower – Москва, Россия

Высота сооружения – 338,8 метров

Золотой вид сооружения / Фото Pinterest

Varso Tower – Варшава, Польша

Высота – 310 метров

Свобода и гибкость одной из самых высоких башен Европы / Фото Emerging Europe

The Shard – Лондон, Великобритания

Высота – 309,6 метров

Здесь расположен знаменитый отель и медиа "Аль-Джазира" / Фото Dewhurst

Istanbul Sapphire – Стамбул, Турция

Высота – 261 метр

Стамбульский сапфир / Фото ArchDaily

Commerzbank Tower – Франкфурт, Германия

Высота – 258,7 метров

Здание украшает изысканный зимний сад / Фото Іberia

Torre Bankia, Мадрид, Испания

Высота – 250 метров

Геометрический вид сооружения / Фото Landgeist

Tour Montparnasse, Париж, Франция

Высота – 210 метров

Единственный настоящий небоскреб Парижа / Фото Bloomberg

Будущее европейской архитектуры тесно связано с ее историческим прошлым, ведь у этого региона есть главная цель – уберечь наследие прошлых поколений.