Горы Сьерра-Невада - замечательный вид из окна, поэтому главной идеей архитекторов было обеспечить доступ к этой сказочной местности из всех помещений дома.

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Дом расположен недалеко от озера Тахо, что является еще одним преимуществом локации дома. Архитекторы решили поделить дом на два уровня, чтобы каждое помещение имело панорамный вид на сказочную природу.

Роскошный дом / Фото Dezeen

Цоколь здания объединен с подъездом, в то время как верхний уровень архитекторы решили несколько "закрутить", чтобы обеспечить лучший обзор на местность.

Ванна с панорамным видом / Фото Dezeen

С открытой стороны крытая веранда вращается вокруг уровня земли и обеспечивает доступ к открытому бассейну из "игровых" помещений, таких как медиа-комната и тренажерный зал.

Бассейн – "изюминка" дома / Фото Dezeen

Изысканный дом в горах с великолепным видом, который готов ответить на любые потребности хозяев – удачная инвестиция в собственную недвижимость.