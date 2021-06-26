Гори Сьєрра-Невада – чудовий вигляд з вікна, тому головною ідеєю архітекторів було забезпечити доступ до цієї казкової місцевості з усіх приміщень будинку.

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Дім розташований недалеко від озера Тахо, що є ще однією перевагою локації дому. Архітектори вирішили поділити будинок на два рівні, щоб кожне приміщення мало панорамний вигляд на казкову природу.

Розкішний дім / Фото Dezeen

Цоколь будинку об'єднаний з під'їздом, в той час як верхній рівень архітектори вирішили дещо "закрутити", щоб забезпечити кращий огляд на місцевість.

Ванна з панорамним видом / Фото Dezeen

З відкритої сторони крита веранда обертається навколо рівня землі і забезпечує доступ до відкритого басейну з "ігрових" приміщень, таких як медіа-кімната та тренажерний зал.

Басейн – "родзинка" будинку / Фото Dezeen

Вишуканий дім в горах з чудовим видом, який готовий відповісти на будь-які потреби господарів – вдала інвестиція у власну нерухомість.