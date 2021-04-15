Посреди живописной природы расположены сказочные фермерские владения. Это прекрасный дом, который окружает просто фантастическая природа.

Блестящее ранчо расположено на границе с Атлантическим океаном в северо-восточном регионе США – Новой Англии. Здесь сказочный природный ландшафт и прекрасный климат. Общая площадь владений составляет 24 гектара.

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Главное здание имеет размер 812 квадратных метров. Здесь есть 6 спален и 8 ванных комнат.

Роскошные владения / Фото JamesEdition

Тщательно продуманная и красиво построеная живописная резиденция и хозяйственные постройки составляют один из наиболее выдающихся исторических особняков в прибрежной Новой Англии.



Прекрасная резиденция / Фото JamesEdition

Собственность расположена на сочном зеленом участке, откуда открывается вид на океан, реки, болота и большие заповедные земли.

Старинная гостиная / Фото JamesEdition

У нового владельца эксклюзивной недвижимости будет пространство и оборудование для верховой езды, сельского хозяйства и фермы.



Невероятные владения / Фото JamesEdition

Общая стоимость ранчо составляет почти 25 миллионов долларов.

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