Дома на холмах обладают особым шармом, но построить дом на неровном ландшафте – задача со звездочкой. Как с этим прекрасно справились чилийские архитекторы – читайте в материале.

Архитектурная фирма Polidura Arquitectos разработала уникальный проект на участке с уклоном в около 20%, сообщает Archdaily.

Читайте также Фантастическое воплощение детской мечты: дом на дереве из Норвегии, о котором мечтает каждый

В проект было важно решить множество технических вопросов, таких как оползни или управления дождевыми водами.

Дом у моря / Фото Archdaily

В доме предусмотрено много общих зон, внутренних и внешних двориков, а также множество промежуточных пространств.

Совершенный вид с дома / Фото Archdaily

Основу конструкции составляют 5 балок. Они поддерживаются двумя стенами длиной 40 и 25 метров, по одной с каждой стороны участка, создавая пространство на востоке и западе, ориентированное на морские холмы.

Свободное и открытое пространство / Фото Archdaily

Дом расположен посреди холмов и имеет обзор на весь горизонт. Этот замечательный проект стал яркой демонстрацией баланса функциональности и эстетической выразительности.