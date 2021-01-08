Роскошный дом на морском склоне: в Чили представили необычный проект – фото
Дома на холмах обладают особым шармом, но построить дом на неровном ландшафте – задача со звездочкой. Как с этим прекрасно справились чилийские архитекторы – читайте в материале.
Архитектурная фирма Polidura Arquitectos разработала уникальный проект на участке с уклоном в около 20%, сообщает Archdaily.
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В проект было важно решить множество технических вопросов, таких как оползни или управления дождевыми водами.
Дом у моря / Фото Archdaily
В доме предусмотрено много общих зон, внутренних и внешних двориков, а также множество промежуточных пространств.
Совершенный вид с дома / Фото Archdaily
Основу конструкции составляют 5 балок. Они поддерживаются двумя стенами длиной 40 и 25 метров, по одной с каждой стороны участка, создавая пространство на востоке и западе, ориентированное на морские холмы.
Свободное и открытое пространство / Фото Archdaily
Дом расположен посреди холмов и имеет обзор на весь горизонт. Этот замечательный проект стал яркой демонстрацией баланса функциональности и эстетической выразительности.
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