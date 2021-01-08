Будинки на пагорбах володіють особливим шармом, але збудувати дім на нерівному ландшафті – завдання із зірочкою. Як з цим чудово впоралися чилійські архітектори – читайте в матеріалі.

Архітектурна фірма Polidura Arquitectos розробила унікальний проєкт на ділянці із нахилом у близько 20%, повідомляє Archdaily.

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У проєкті було важливо вирішити безліч технічних питань, таких як зсуви ґрунту чи управління дощовими водами.

Дім біля моря / Фото Archdaily

У будинку передбачено багато спільних зон, внутрішніх та зовнішніх двориків, а також безліч проміжних просторів.

Досконалий вид із будинку / Фото Archdaily

Основу конструкції складають 5 балок. Вони підтримуються двома стінами довжиною 40 і 25 метрів, по одній з кожного боку ділянки, створюючи простір на сході та заході, що орієнтований на морські пагорби.

Вільний та відкритий простір / Фото Archdaily

Дім розташований посеред пагорбів та має огляд на весь горизонт. Цей чудовий проєкт став яскравою демонстрацією балансу функціональності та естетичної виразності.