Дом ремесленников недалеко от центра Утрехта, что в Нидерландах, недавно основательно отремонтировали. Бывший гараж переоборудовали под деревянную резиденцию со стальным фасадом. Интересно, что сталь со временем заржавела, поэтому фасад дома в прямом смысле медленно исчезает. Больше о жилом доме из Утрехта – читайте в материале.

Дом является жилым, а помещение лично облицовывали сами жители, сообщает Archdaily.

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Резиденция сильно выделяется через материал для фасада, но по форме, композиции и деталям она похожа на соседние здания.



Сталь решили не обрабатывать, чтобы придать дому такой цвет / Фото Archdaily

Сталью здесь облицован каждый сантиметр дома снаружи. Это касается даже дверей и дымохода. Обычный вид сохранили только широкие окна.

Несмотря на "грубый" фасад, внутри дом отличается "мягким" интерьером с использованием древесины и белой краски для стен.



На заднем дворе есть небольшая терраса / Фото Archdaily

Также дом получился довольно светлым через широкие окна на передней и тыльной части помещения. Позади также есть небольшой внутренний дворик с террасой.

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