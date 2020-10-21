Ржавая сталь: в Нидерландах появился дом, который медленно съедает коррозия – фото
Дом ремесленников недалеко от центра Утрехта, что в Нидерландах, недавно основательно отремонтировали. Бывший гараж переоборудовали под деревянную резиденцию со стальным фасадом. Интересно, что сталь со временем заржавела, поэтому фасад дома в прямом смысле медленно исчезает. Больше о жилом доме из Утрехта – читайте в материале.
Дом является жилым, а помещение лично облицовывали сами жители, сообщает Archdaily.
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Резиденция сильно выделяется через материал для фасада, но по форме, композиции и деталям она похожа на соседние здания.
Сталь решили не обрабатывать, чтобы придать дому такой цвет / Фото Archdaily
Сталью здесь облицован каждый сантиметр дома снаружи. Это касается даже дверей и дымохода. Обычный вид сохранили только широкие окна.
Несмотря на "грубый" фасад, внутри дом отличается "мягким" интерьером с использованием древесины и белой краски для стен.
На заднем дворе есть небольшая терраса / Фото Archdaily
Также дом получился довольно светлым через широкие окна на передней и тыльной части помещения. Позади также есть небольшой внутренний дворик с террасой.
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