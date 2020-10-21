Будинок ремісників неподалік центру Утрехта, що в Нідерландах, нещодавно зазнав грунтовного ремонту. Колишній гараж переобладнали під дерев'яну резиденцію зі сталевим фасадом. Цікаво, що сталь з часом заржавіла, тож фасад будинку в прямому сенсі повільно зникає. Більше про житловий будинок з Утрехта – читайте в матеріалі.

Будинок є житловим, а приміщення особисто облицьовували самі ж мешканці, повідомляє Archdaily.

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Резиденція сильно виділяється через матеріал для фасаду, але за формою, композицією та деталями вона схожа на сусідні будівлі.



Сталь вирішили не обробляти, щоб надати будинку такого кольору / Фото Archdaily

Сталлю тут облицьований кожен сантиметр будинку зовні. Це стосується навіть дверей та димоходу. Звичайний вигляд зберегли лише широкі вікна.

Попри "брутальний" фасад, всередині будинок вирізняється "м'яким" інтер'єром з використанням деревини та білої фарби для стін.



На задньому дворі є невелика тераса / Фото Archdaily

Також будинок вийшов доволі світлим через широкі вікна на фронтальній та тильній частині приміщення. Позаду також є невеликий внутрішній дворик з терасою.

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