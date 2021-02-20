Самое высокое деревянное здание Европы: в Германии сводят небоскреб из необычных материалов
В районе Берлина Кройцберг строят башню, которая станет заменой привычным небоскребам из стали и стекла. Социальная и экологическая парадигма станет революцией в сфере строительства многоэтажек.
Источник:Bloomberg CityLab
Стоимость строительства составляет около миллиона долларов. Башня получила название WoHo. Она будет построена из инженерного дерева, известного как поперечно-ламинированная древесина. Проект принадлежит норвежской архитектурной студии Mad Arkitekter.
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Создатели проекта планируют использовать железобетон исключительно для ядра сооружения, фундамента и подвальных помещений.
Проект самой высокой деревянной башни Европы / Фото Bloomberg CityLab
Здание высотой 29 этажей наполнено зелеными насаждениями. Деревянная и бетонная конструкция достигнет высоты 98 метров. Проект кроме деревянной башни включает соседние малоэтажные дома. Большую часть доступной площади займут жилые квартиры, социальное жилье и гибкие помещения, которые будут адаптированы к потребностям общества.
Общая площадь строения составит 18 тысяч квадратных метров / Фото Bloomberg CityLab
На нижних этажах будут размещены пекарни, кафе, мастерские, детский сад и прочее. Верхний этаж главной башни будет открыт, что даст доступ к саду на крыше, который будет содержать бар и сауну, а также дополнительные открытые террасы.
Замечательный вид сооружения / Фото Bloomberg CityLab
Интерьерный декор также будет выглядеть приятно и уютно. Деревянное наполнение и панорамные окна будут добавлять пространству легкости и открытости.
Солнечный и теплый интерьер / Фото Bloomberg CityLab
Проект WoHo недавно был избран победителем международного архитектурного конкурса. Строительство небоскреба планируется завершить до 2026 года.
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