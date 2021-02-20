У районі Берліна Кройцберг будують вежу, яка стане заміною звичним хмарочосам зі сталі та скла. Соціальна та екологічна парадигма стане революцією в сфері будівництва багатоповерхівок.

Вартість будівництва становить близько мільйона доларів. Вежа отримала назву WoHo. Вона буде побудована з інженерного дерева, відомого як поперечно-ламінована деревина. Проект належить норвезькій архітектурної студії Mad Arkitekter.

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Творці проєкту планують використовувати залізобетон виключно для ядра споруди, фундаменту і підвальних приміщень.

Проєкт найвищої дерев'яної вежі Європи / Фото Bloomberg CityLab

Будівля заввишки 29 поверхів наповнене зеленими насадженнями. Дерев'яна та бетонна конструкція досягне висоти 98 метрів. Проєкт окрім дерев'яної вежі включає сусідні малоповерхові будинки. Більшу частину доступної площі займуть житлові квартири, соціальне житло і гнучкі приміщення, які будуть адаптовані до потреб суспільства.

Загальна площа будівлі складе 18 тисяч квадратних метрів / Фото Bloomberg CityLab

На нижніх поверхах будуть розміщені пекарні, кафе, майстерні, дитячий садочок тощо. Верхній поверх головної вежі буде відкритий, що дасть доступ до саду на даху, який буде містити бар і сауну, а також додаткові відкриті тераси.

Чудовий вигляд споруди / Фото Bloomberg CityLab

Інтер'єрний декор також буде виглядати приємно і затишно. Дерев'яне наповнення і панорамні вікна додаватимуть простору легкості і відкритості.

Сонячний і теплий інтер'єр / Фото Bloomberg CityLab

Проєкт WoHo недавно був обраний переможцем міжнародного архітектурного конкурсу. Будівництво хмарочоса планується завершити до 2026 року.