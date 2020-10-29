Проект будет состоять из 426 резиденций, начиная от студий и заканчивая апартаментами с тремя спальнями. Башня станет частью следующего этапа в запланированном высотном хабе в Торонто – столице Канады.

На первых двух этажах разместят сеть розничной торговли и услуги сферы красоты, в общем небоскреб на 31 этаж – об этом пишет издание Archdaily.

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Архитекторы отметили, что выбрали именно этот проект неслучайно – они хотели, чтобы первая высотка задала тон для всего хаба, что в мабутньому принципиально изменит видение небоскребов, как таковых.



Башню выполнили в форме паруса / Фото Archdaily

Результатом работы является изысканный дизайн, отличный от любой точки города, который подчеркивает важность пешеходов и общественного транспорта, ведь все современные города выдвигают именно эти две позиции, как приоритетные.



Улицы возле комплекса ориентированы на пешеходов / Фото Archdaily

Интерьеры в небоскребе створлы DesignAgency – основные акценты на кожу и дерево. Внутри "люксов" жители смогут выбирать между тремя палитрами: светлой и яркой, высококонтрастный или тон в тон.



К концу 2021 архитекторы планируют построить целый хаб / Фото Archdaily

Строительство первого этапа восьми зданий Galleria на территории парка началось в августе 2020 года, и после полного строительства Galleria on the Park будет включать почти 2900 кондоминиумов и более 300 тысяч квадратных метров торговых площадей в районе Вест-Энд.