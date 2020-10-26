Новый "муравейник": в центре Нью-Йорка построили современный жилой небоскреб –невероятные фото
Международная архитектурная фирма Hines объявила об открытии конического жилого небоскреба рядом с Музеем современного искусства, в центре Нью-Йорка. С верхних этажей 320-метровой башни открывается вид на Центральный парк города. Больше о гигантской конической структуре – читайте в материале.
Помещение насчитывает 145 резиденций размером от одной до пяти комнат, сообщает Archdaily.
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Здание предлагает инвесторам как двухуровневые пентхаусы с частными лифтами, так и однокомнатные квартиры на нижних этажах. Коническая конструкция здания и подвесная структурная предусматривает планирование каждой резиденции уникальным.
Земля возле Центрального парка в Нью-Йорке считается очень дорогой / Фото Archdaily
В здании также размещены выставочные площади и музеи, а жители могут получить сертификат на посещение известного в США Музея современного искусства.
Владельцы квартир также имеют доступ к крытому бассейну, джакузи и даже площадки для игры в сквош. На 46 и 47 этажах есть комнаты для отдыха с потрясающим видом и небольшим рестораном.
Интерьер общих пространств в здании получился довольно стильным / Фото Archdaily
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Среди прочего, в здании есть библиотека, комната для дегустации вин, детская игровая комната и невероятно стильный вестибюль. Интерьер последнего разработан в палитре из дубовых, мраморных, бронзовых и позолоченных материалов.
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