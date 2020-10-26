Международная архитектурная фирма Hines объявила об открытии конического жилого небоскреба рядом с Музеем современного искусства, в центре Нью-Йорка. С верхних этажей 320-метровой башни открывается вид на Центральный парк города. Больше о гигантской конической структуре – читайте в материале.

Помещение насчитывает 145 резиденций размером от одной до пяти комнат, сообщает Archdaily.

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Здание предлагает инвесторам как двухуровневые пентхаусы с частными лифтами, так и однокомнатные квартиры на нижних этажах. Коническая конструкция здания и подвесная структурная предусматривает планирование каждой резиденции уникальным.



Земля возле Центрального парка в Нью-Йорке считается очень дорогой / Фото Archdaily

В здании также размещены выставочные площади и музеи, а жители могут получить сертификат на посещение известного в США Музея современного искусства.

Владельцы квартир также имеют доступ к крытому бассейну, джакузи и даже площадки для игры в сквош. На 46 и 47 этажах есть комнаты для отдыха с потрясающим видом и небольшим рестораном.



Интерьер общих пространств в здании получился довольно стильным / Фото Archdaily

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Среди прочего, в здании есть библиотека, комната для дегустации вин, детская игровая комната и невероятно стильный вестибюль. Интерьер последнего разработан в палитре из дубовых, мраморных, бронзовых и позолоченных материалов.

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