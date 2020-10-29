Проєкт включатиме 426 резиденцій, починаючи від студій і закінчуючи апартаментами із трьома спальнями. Вежа стане частиною наступного етапу в запланованому висотному хабі у Торонто – столиці Канади.

На перших двох поверхах розташують мережу роздрібної торгівлі та послуги сфери краси, загалом хмарочос на 31 поверх – про це пише видання Archdaily.

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Архітектори зазначили, що обрали саме цей проєкт невипадково – вони хотіли, аби перша висотка задала тон для усього хабу, що в мабутньому принципово змінить бачення хмарочосів, як таких.



Вежу виконали у формі вітрила / Фото Archdaily

Результатом роботи є вишуканий дизайн, відмінний від будь-якої точки міста, який підкреслює важливість пішоходів та громадського транспорту, адже всі сучасні міста висувають саме ці дві позиції, як пріоритетні.



Вулиці біля комплексу орієнтовані на пішоходів / Фото Archdaily

Інтер'єри у хмарочосі створли DesignAgency – основні акценти на шкіру та дерево. Всередині "люксів" мешканці матимуть можливість вибирати між трьома палітрами: світлою та яскравою, висококонтрастною або тон в тон.



До кінця 2021 року архітектори планують звести цілий хаб / Фото Archdaily

Будівництво першого етапу восьми будівель Galleria на території парку розпочалося в серпні 2020 року, і після повного будівництва Galleria on the Park включатиме майже 2900 кондомініумів та понад 300 тисяч квадратних метрів торгових площ у районі Вест-Енд.