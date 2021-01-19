Человечество всегда поражало богатство и роскошь, особенно когда это касается имущества и недвижимости. Перечень поражающих имений, переполненных помпезностью и величием – подробнее в нашем материале.

Каждому человеку необходимо место для пространства и отдыха. Кому-то достаточно собственного кабинета, просторной кухни и удобной ванной комнаты, а кто-то предпочитает более просторные варианты. А если есть все необходимые ресурсы – то почему бы и нет? Дом 24 собрал перечень домов, которые поразят своей роскошью.

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Swiss Gold House

Этот роскошный дом расположен в Швейцарии. Его стоимость составляет 12 миллиардов долларов. Экстерьер выполнен в стиле хай-тек. Дом с общей площадью 725 квадратных метров не считается особо крупным среди миллиардеров, хотя и насчитывает аж 8 спален. Также дом имеет большую террасу, бассейн и гараж на несколько автомобилей.

Так почему он такой дорогой? Дело в том, что материалы, из которых сделан дом, невероятно дороги. Отделка создана из 200 тонн платины, золота и серебра, что является заслугой известного эпатажного дизайнера Стюарта Хьюза. Например, отделка бара в гостиной выполнено из настоящего метеорита и костей динозавра.

Точное расположение дома, как и его владельцев, хранят в тайне / Фото Insider

Antilia

Владельцем этого невероятно дорогого дома является индийский бизнесмен и самый богатый человек в Индии Мукеш Амбани. Его стоимость – 2 миллиарда долларов. Дом расположен в Мумбаи (Индия). Его высота – 27 этажей (173 метра), а площадь всех комнат – 37 тысяч квадратных метров. Дом строился в течение 7 лет.

Также в имении есть парковка на 168 машин, автосервис, бассейны, спа, кинотеатр, зал для фитнеса и йоги. Кроме этого, в доме есть даже частная комната с искусственным снегом для отдыха от жары.



Название дома происходит от призрачного острова Антилия / Фото Insider

Buckingham Palace

Официальная лондонская резиденция британских монархов оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Букингемский дворец выполнен в лучших традициях классицизма. Он находится в пользовании британской королевской семьи с 1762 года.

Здесь содержится около 600 комнат, а также картинная галерея с работами Рубенса и Рембрандта.

Интерьер отделан антикварной английской и французской мебелью / Фото Insider

Villa Leopolda

Фешенебельная вилла расположена на Лазурном берегу (Вильфранш-сюр-Мер, Франция). Ее стоимость оценивается в 605 миллионов долларов. Она построена в 1902 году бельгийским королем Леопольдом II для его будущей жены Каролины Лакруа. Вилла Леопольда принадлежит к историческим культурным памятникам истории.

Главное здание имеет площадь 2,6 тысячи квадратных метров. Там расположено 11 спален, 14 ванных комнат, кинотеатр, боулинг, а также гостевые комнаты. Также дом имеет 4 гектара прилегающей территории с прогулочными террасами.

Владельцы виллы менялись неоднократно. Последним владельцем был бразильский банкир Эдмон Сафра, который популяризировал это произведение архитектурного искусства. Здесь снимали известные кинокартины, например британский фильм "Красные башмачки" и романтический триллер Альфреда Хичкока "Поймать вора".

Дом принадлежит меценатке и миллиардерше Лили / Фото Insider

Middle Gap Road 24

Дом расположен в Гонконге на вершине живописной горы. В 2019 году был выставлен на продажу за 3,5 миллиарда гонконгских долларов (это 448 миллиона долларов США).

Имение попало в рейтинг самых дорогих объектов недвижимости в мире. И хотя коплекс особо ничем не отличается от других, его цена обусловлена высокой стоимостью земли. В доме два этажа, четыре спальни, четыре ванные комнаты, а также гараж на два автомобиля.

Украшением заднего двора является бассейн, который окружен густыми деревьями / Фото Insider

Сhartwell estate

Имение Чартвелл входит в рейтинг самых дорогих в США, уверенно сохраняя лидерские позиции. Оно расположено в престижном районе Лос-Анджелеса и оценивается в 350 миллионов долларов. Автором проекта стал архитектор Самнер Спалдинг, который выполнил его в стиле французской архитектуры 18 века.

На территории поместья есть ухоженный парк, беседки, фонтаны, дорожки, огромный бассейн, стоянка на 40 машин и теннисные корты. Ранее дом принадлежал американскому миллиардеру и благодетелю Джерри Перенчио.

Новый владелец переименовал дом в Чартвелл / Фото Insider

Odeon Tower

Пентхаус Одеон расположен в Монако на побережье Средиземного моря. Он оценивается в 330 миллионов долларов. Оригинальная архитектура и невероятные пейзажи – главная особенность пентхауса.

Он расположен на вершине небоскреба Одеон. Площадь квартиры имеет 3,3 тысячи квадратных метров. Здесь есть 5 спален и столько же ванных комнат.

Стены пентхауса сделаны из стекла / Фото Insider

Molokai ranch

Молокай – остров архипелага Гавайи, который является пятым по величине. Ранчо, расположенное на этом острове, безлюдное и занимает треть всей территории. Его стоимость - 260 миллионов долларов. Оно построено специально для миллионеров, которые устали от городского шума.

Площадь ранчо составляет 22,5 гектара. К территории ранчо входит линия берега на 32 километра и белоснежные пляжи с видом на тропический лес, бескрайние бескиды и пастбища.

На территории есть два поля для гольфа и отель / Фото Insider

Fairfield Pond

Гигантский замок величине в пол гектара расположен в США (Лонг-Айленд, Нью-Йорк). Стоимость замка - 249 миллионов долларов. Это один из двадцати крупнейших домов в США. Владельцем этого огромного поместья является американский бизнесмен-миллиардер Айра Реннерт. В доме 29 спален, 39 ванных комнат, три бассейна, домашний театр.

В пользовании жителей есть оранжерея, синагога и небольшая частная электростанция / Фото Insider

Les Cedres

Это имение называют Кедровой виллой. Ранее дом был фермой, где производили оливковое масло, а сейчас это роскошный замок с цитаделью и извилистыми дорожками. Расположена вилла на Лазурном берегу (Франция). В 2019 году ее продали за 242 миллионов долларов.

В течение длительного периода это была самая дорогая недвижимость мира. Одним из первых владельцев имения был король Бельгии Леопольд II. Площадь территории поместья занимает 1672 квадратных метра. На территории поместья находится ботанический сад с экзотическими растениями.

На территории есть конюшня для лошадей, пруд и большой бассейн / Фото Insider

Palace Green

Имение расположено в центре Лондона (Великобритания). Его стоимость оценивается в 222 миллиона долларов. Владельцем поместья является индийский предприниматель и металлургический магнат Миттал Лакшми.

Дворец Palace Green – лишь одно из имений магната в Лондоне / Фото Insider

От фотографий этих прекрасных объектов недвижимости захватывает дыхание. Благодаря таланту архитекторов и дизайнеров эти дома стали произведениями искусства и прекрасным приобретением для будущих поколений.