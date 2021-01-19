Людство завжди вражало багатство та розкіш, особливо коли це стосується майна та нерухомості. Перелік вражаючих маєтків, переповнених помпезністю та величчю – детальніше у нашому матеріалі.

Кожній людині необхідне місце для простору та відпочинку. Комусь достатньо власного кабінету, просторої кухні та зручної ванної кімнати, а хтось віддає перевагу просторішим варіантам. А якщо є усі необхідні ресурси – то чому б і ні? Дім 24 зібрав перелік будинків, які вразять своєю розкішшю.

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Swiss Gold House

Цей розкішний будинок розташований у Швейцарії. Його вартість становить 12 мільярдів доларів. Екстер'єр виконаний у стилі хай-тек. Будинок із загальною площею 725 квадратних метрів не вважається особливо великим серед мільярдерів, хоча й нараховує аж 8 спалень. Також будинок має велику терасу, басейн та гараж на декілька автомобілів.

То ж чому він такий дорогий? Річ в тому, що матеріали, з яких зроблений будинок, неймовірно дорогі. Оздоблення створене із 200 тонн платини, золота та срібла, що є заслугою відомого епатажного дизайнера Стюарта Х'юза. Наприклад, оздоблення бару у вітальні виконане зі справжнього метеорита та костей динозавра.

Точне розташування будинку, як і його власників, зберігають у таємниці / Фото Insider

Antilia

Власником цього неймовірно дорогого будинку є індійський бізнесмен та найбагатша людина в Індії Мукеш Амбані. Його вартість – 2 мільярди доларів. Будинок розташований в Мумбаї (Індія). Його висота – 27 поверхів (173 метри), а площа усіх кімнат – 37 тисяч квадратних метрів. Будинок будувався впродовж 7 років.

Також у маєтку є парковка на 168 машин, автосервіс, басейни, спа, кінотеатр, зали для фітнесу та йоги. Окрім цього, у будинку є навіть приватна кімната зі штучним снігом для відпочинку від спеки.



Назва будинку походить від примарного острова Антилія / Фото Insider

Buckingham Palace

Офіційна лондонська резиденція британських монархів оцінюється у 1,5 мільярди доларів. Букінгемський палац виконаний у найкращих традиціях класицизму. Він перебуває у користуванні британської королівської сім'ї з 1762 року.

Тут міститься близько 600 кімнат, а також картинна галерея з роботами Рубенса та Рембрандта.

Інтер'єр оздоблений антикварними англійськими та французькими меблями / Фото Insider

Villa Leopolda

Фешенебельна вілла розташована на Лазурному березі (Вільфранш-сюр-Мер, Франція). Її вартість оцінюють у 605 мільйонів доларів. Вона побудована у 1902 році бельгійським королем Леопольдом II для його майбутньої дружини Кароліни Лакруа. Ла-Леопольда належить до історичних культурних пам’яток історії.

Головна будівля має площу 2,6 тисячі квадратних метрів. Там розташовано 11 спалень, 14 ванних кімнат, кінотеатр, боулінг, а також гостьові кімнати. Також будинок має 4 гектари прилеглої території з прогулянковими терасами.

Власники вілли змінювались неодноразово. Останнім власником був бразильський банкір Едмон Сафра, який популяризував цей витвір архітектурного мистецтва. Тут знімали відомі кінокартини, як-от британський фільм "Червоні черевички" та романтичний трилер Альфреда Гічкока "Спіймати злодія".

Будинок належить меценатці та мільярдерці Лілі / Фото Insider

Middle Gap Road 24

Будинок розташований у Гонконзі на вершині мальовничої гори. У 2019 році був виставлений на продаж за 3,5 мільярди гонконзьких доларів (це 448 мільйонів доларів США).

Маєток потрапив у рейтинг найдорожчих об'єктів нерухомості у світі. І хоча коплекс особливо нічим не вирізняється з-поміж інших, його ціна зумовлена високою вартістю землі. У будинку два поверхи,

чотири спальні, чотири ванні кімнати, а також гараж на два автомобілі.

Окрасою заднього подвір'я є басейн, який оточений густими деревами / Фото Insider

Сhartwell estate

Маєток Чартвелл входить в рейтинг найдорожчих у США, впевнено зберігаючи лідерські позиції. Він розташований у престижному районі Лос-Анджелесу та оцінюється у 350 мільйонів доларів. Автором проєкту став архітектор Самнер Спалдінг, який виконав його у стилі французької архітектури 18 сторіччя.

На території маєтку є доглянутий парк, альтанки, фонтани, доріжки, величезний басейн, стоянка на 40 машин та тенісні корти. Раніше будинок належав американському мільярдеру та благодійнику Джеррі Перенчіо.

Новий власник перейменував будинок у Чартвелл / Фото Insider

Odeon Tower

Пентхаус Одеон розташований у Монако на узбережжі Середземного моря. Він оцінюється у 330 мільйонів доларів. Оригінальна архітектура та неймовірні краєвиди – головна особливість пентхаусу.

Він розташований на вершині хмарочосу Одеон. Площа квартири має 3,3 тисячі квадратних метрів. Тут є 5 спалень та стільки ж ванних кімнат.

Стіни пентхаусу зроблені зі скла / Фото Insider

Molokai ranch

Молокай – острів архіпелагу Гаваї, який є п'ятим за величиною. Ранчо, розташоване на цьому острові, безлюдне та займає третину всієї території. Його вартість – 260 мільйонів доларів. Воно побудоване спеціально для мільйонерів, які втомились від міського галасу.

Площа ранчо становить 22,5 гектари. До території ранчо входить лінія берегу на 32 кілометри та білосніжні пляжі з видом на тропічний ліс, безкрайні бескиди та пасовища.

На території є два поля для гольфу та готель / Фото Insider

Fairfield Pond

Гігантський замок величиною у пів гектара розташований у США (Лонг-Айленд, Нью-Йорк). Вартість замку – 249 мільйонів доларів. Це один із двадцяти найбільших будинків у США. Власником цього величезного маєтку є американський бізнесмен-мільярдер Айра Реннерт. У будинку 29 спалень, 39 ванних кімнат, три басейни, домашній театр.

У користуванні мешканців є оранжерея, синагога та невеличка приватна електростанція / Фото Insider

Les Cedres

Цей маєток називають Кедровою віллою. Раніше будинок був фермою, де виробляли оливкову олію, а зараз це розкішний замок з цитаделлю та звивистими доріжками. Розташована вілла на Лазурному березі (Франція). У 2019 році її продали за 242 мільйони доларів.

Впродовж тривалого періоду це була найдорожча нерухомість світу. Одним із перших власників маєтку був король Бельгії Леопольд II. Площа території маєтку займає 1672 квадратні метри. На території маєтку знаходиться ботанічний сад з екзотичними рослинами.

На території є стайня для коней, ставок та великий басейн / Фото Insider

Palace Green

Маєток розташований у центрі Лондона (Великобританія). Його вартість оцінюється у 222 мільйони доларів. Власником маєтку є індійський підприємець та металургійний магнат Міттал Лакшмі.

Палац Palace Green – лише один із маєтків магната у Лондоні / Фото Insider

Від фотографій цих прекрасних об'єктів нерухомості захоплює подих. Завдяки таланту архітекторів та дизайнерів ці юудинки стали витворами мистецтва та чудовим надбанням для майбутніх поколінь.