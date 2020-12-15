Вилла Фиренце – украшение знаменитого Беверли-Хиллз. Сколько придется выложить новым владельцам и почему имение стоит своих денег – в материале.

Миллиардер Стивен Удвайр-Хейз решил избавиться от роскошной Виллы Фиренце. Дом два года не мог найти своего покупателя, поэтому уже вскоре "уйдет с молотка", сообщает The New York Post.

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Дом был завершен в 1998 году после пяти лет строительства. Над проектом работал Уильям Габлински. Вилла вышла на рынок недвижимости 2 года назад с ценой 165 миллионов долларов, что делает ее самым дорогим домом в США.

Ландшафт вокруг дома соответствует статусу / Фото The NY Post

Замечательное место для неторопливого отдыха / Фото The NY Post

Главный дом имеет 20 спален и 23 ванных комнаты. Также гости могут расположиться в трех гостевых резиденциях.

Каждый клочок дома дышит изысканностью / Фото The NY Post

Закрытое здание имеет внутренний дворик на 30 автомобилей, винный погреб и отдельную секцию для помещений персонала и гостей.

Дерево делает виллу уютной / Фото The NY Post

Архитектура здания олицетворяет приятное и уютное итальянское село. Стоит отметить, что роскошь дома стильно выдержана и не переходит грани вкуса.

Идеальное место для семейных посиделок / Фото The NY Post

Впрочем, поскольку минимальная цена на аукционе отсутствует, не стоит надеяться, что владелец получит желаемую цену. Остров Плайя-Виста во Флориде, который оценивали в 159 миллионов долларов, был продан на аукционе всего за 42,5 миллиона.

Впрочем, кто бы и за какие деньги не стал следующим владельцем Виллы Фиренце, изысканность и богатство дома нуждаются в постоянных жителях, окоторые оживят это впечатляющее здание и наполнят его радостными голосами.