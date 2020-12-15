Самый дорогой дом Америки выставили на аукцион: цена и фото роскошного имения
Вилла Фиренце – украшение знаменитого Беверли-Хиллз. Сколько придется выложить новым владельцам и почему имение стоит своих денег – в материале.
Миллиардер Стивен Удвайр-Хейз решил избавиться от роскошной Виллы Фиренце. Дом два года не мог найти своего покупателя, поэтому уже вскоре "уйдет с молотка", сообщает The New York Post.
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Дом был завершен в 1998 году после пяти лет строительства. Над проектом работал Уильям Габлински. Вилла вышла на рынок недвижимости 2 года назад с ценой 165 миллионов долларов, что делает ее самым дорогим домом в США.
Ландшафт вокруг дома соответствует статусу / Фото The NY Post
Замечательное место для неторопливого отдыха / Фото The NY Post
Главный дом имеет 20 спален и 23 ванных комнаты. Также гости могут расположиться в трех гостевых резиденциях.
Каждый клочок дома дышит изысканностью / Фото The NY Post
Закрытое здание имеет внутренний дворик на 30 автомобилей, винный погреб и отдельную секцию для помещений персонала и гостей.
Дерево делает виллу уютной / Фото The NY Post
Архитектура здания олицетворяет приятное и уютное итальянское село. Стоит отметить, что роскошь дома стильно выдержана и не переходит грани вкуса.
Идеальное место для семейных посиделок / Фото The NY Post
Впрочем, поскольку минимальная цена на аукционе отсутствует, не стоит надеяться, что владелец получит желаемую цену. Остров Плайя-Виста во Флориде, который оценивали в 159 миллионов долларов, был продан на аукционе всего за 42,5 миллиона.
Впрочем, кто бы и за какие деньги не стал следующим владельцем Виллы Фиренце, изысканность и богатство дома нуждаются в постоянных жителях, окоторые оживят это впечатляющее здание и наполнят его радостными голосами.
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